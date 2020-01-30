Контрабандист з Дрогобича возив сигарети в ЄС під виглядом «продовольчої місії ООН»

Чоловік мав підроблене посвідчення дипломата і дипломатичні номери автомобіля, яким возив контрабанду

Слідчі Служби безпеки України викрили масштабну схему контрабанди сигарет до країн Європи під фальшивим прикриттям дипломатичної установи. Сьогодні вночі мешканця Львівщини затримали на кордоні під час чергового перевезення великої партії тютюнових виробів.

«Мешканець Дрогобича налагодив контрабандні поставки цигарок вітчизняного та білоруського виробництва до Європи. Щоб оминути митний контроль, зловмисник показував на кордоні посвідчення «представника продовольчої та сільськогосподарської організації ООН», що надає дипломатичний імунітет та привілеї дипперсоналу», — повідомили у прес-службі СБУ Львівщини.

Оперативники спецслужби встановили, що контрабандист спочатку працював на Закарпатті, а потім перемістився на Львівщину.

Його затримали вночі 30 січня у пункті пропуску «Шегині-Медика» під час чергової спроби перевезення контрабанди, повідомила ZAXID.NET речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська. З автомобіля шахрая вилучили 150 тисяч пачок сигарет вартістю понад 3 млн грн. Більше того, дипломатичні номерні знаки мікроавтобуса Citroen, на якому зловмисник возив контрабанду, також були підроблені.

фото прес-служби СБУ

Служба безпеки України подала запит у МЗС, однак там повідомили, що дипломатична карта фальсифікована, тим паче, що продовольча місія ООН не передбачає акредитацію українців.

Самозванця затримали, а контрабанду і автомобіль вилучили. Складено протокол за ст. 483 Митного кодексу України та відкрито кримінального провадження за ст. 204 та ст. 358 ККУ.