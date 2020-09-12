Чоловік мав підроблене посвідчення дипломата, з яким його вже затримували наприкінці січня

Литовські прикордонники не пропустили до країни 34-річного громадянина України, який видавав себе за українського дипломата. Про це повідомляє литовське видання Kurier Wileński з посиланням на службу охорони кордону Литви (VSAT).

Як повідомляється, інцидент трапився минулого четверга на пункті пропуску Беняконі-Шальчинінкай, що на кордоні Білорусі та Литви.

Українець виїхав на своєму автомобілі на смугу, призначену для дипломатів. Він перебував за кермом мікроавтобуса Citroen Jumper. На машині була наклейка, яка, як правило, використовується для позначення дипломатичного транспорту.

Прикордонники запідозрили, що чоловік не є тим, за кого себе видає. Незабаром співробітники VSAT отримали інформацію від своїх білоруських колег про те, що чоловік при виїзді з Білорусі надав тільки біометричний паспорт своєї країни. Тому вони зв’язались з посольством України, де їм повідомили, що чоловік не є дипломатом.

На думку литовських прикордонників, чоловік не віз заборонених товарів, оскільки намагася перевірити пильність співробітників VSAT. Правоохоронці конфіскували підроблені документи, йому було відмовлено у в'їзді в Литву. Того ж дня він повернувся до Білорусі.

Водночас прикордонники з'ясували, що на початку 2020 року його затримувала Служба безпеки України, коли він намагався ввезти сигарети в Польщу, використовуючи дипломатичний імунітет. Нагадаємо, наприкінці січня 2020 року слідчі СБУ викрили масштабну схему контрабанди сигарет до країн Європи під фальшивим прикриттям дипломатичної установи. Тоді 34-річного мешканця Дрогобича затримали у пункті пропуску «Шегині-Медика» під час чергового перевезення великої партії тютюнових виробів.

Цікаво, що вилучений підроблений документ, який оприлюднили литовські прикордонники, ідентичний тому, який показували співробітники СБУ у січні. Автомобілем, на якому пересувався контрабандист, теж був Citroen Jumper.

Оприлюднене СБУ в січні 2020 року фото підробленого посвідчення дипломата, яким користувався зловмисник (фото СБУ)

Чоловік показував на кордоні посвідчення «представника продовольчої та сільськогосподарської організації ООН», що надає дипломатичний імунітет та привілеї дипперсоналу». Насправді ж продовольча місія ООН не передбачає акредитацію українців.

Оперативники спецслужби встановили, що контрабандист спочатку працював на Закарпатті, а потім перемістився на Львівщину. З автомобіля шахрая вилучили 150 тисяч пачок сигарет вартістю понад 3 млн грн. Дипломатичні номерні знаки мікроавтобуса Citroen Jumper, на якому зловмисник возив контрабанду, також були підроблені.