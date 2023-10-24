В Іспанії невідомі закидали «коктейлями Молотова» віллу Шарія

Віллу проросійського блогера Анатолія Шарія в Іспанії закидали коктейлями Молотова. Про це 24 жовтня повідомило іспанське видання elDiario.

За даними журналістів, інцидент трапився приблизно в 04:30 ранку. Судячи з опублікованого відео, для атаки використовували кілька «коктейлів Молотова», які призвели до серйозної пожежі в будинку. За попередніми даними, Шарій на той момент перебував у Північній Македонії. Він вже встиг підтвердити факт підпалу.

Двоповерховий будинок Анатолія Шарія розташований на морському березі в Каталонії, а пропагандист став її власником у 2019 році. В описі нерухомості сказано, що будинок складається з основного житлового поверху на 161 м², другого поверху і підвалу на 69 м². Після придбання вілли Шарій зрізав частину дерев, щоб поставити двометровий паркан. Також він встановив на території маєтку відеокамери і заґратував усі вікна.

В Україні Шарію оголосили підозру в державній зраді та порушенні рівноправності громадян. В СБУ зазначаають, що Шарій займався дискредитацією державної політики України і умисно поширював маніпулятивну інформацію щодо влади і подій на сході країни для загострення та дестабілізації ситуації.

У травні 2022 року Шарія затримали в Іспанії, але місцевий суд відпустив його під підписку про невиїзд. Згодом стало відомо, що його можуть екстрадувати до України. Проте вже в жовтні 2022 року справу про екстрадицію закрили, оскільки Шарій втік за кордон.

Влітку 2023 року Шарію повідомили про нову підозру в державній зраді: слідство зазначає, що він організовує з Іспанії піар-акції проросійської спрямованості, створює та поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.