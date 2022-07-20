Розкопки проведуть біля встановленої торік слов'янської хижі

На території заповідника «Давній Пліснеськ» у Золочівському районі на Львівщині розпочали археологічні дослідження. Науковці вивчають місце слов’янського городища ІХ – Х ст., де жили білі хорвати. На цьому місці продовжать облаштовувати археологічний скансен.

«У нас чудова новина! Розпочали сьомий польовий сезон Пліснеської археологічної експедиції. Цього року запланували вивчення кількох ділянок у різних частинах городища ІХ – Х ст., та основну увагу все ж зосередимо на локації поблизу реконструйованої минулоріч слов’янської хижі», – повідомили 20 липня на сторінці історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ».

Директор заповідника Володимир Шелеп розповів ZAXID.NET, що науковці дослідять насамперед ту ділянку, яку планують облагородити і влаштувати на ній скансен.

«Експедиція буде тривати близько двох тижнів. Це дослідження ділянки, на якій продовжать спорудження археологічного скансену. Це буде, можливо, садиба, господарські будівлі. Ми обрали малозабудовану ділянку, на ній є мало об’єктів, щоб не було пошкоджень», – розповів Володимир Шелеп.

На місці розкопок продовжать облаштовувати археологічний скансен (фото заповідника)

Директор заповідника додав, що розкопки проводять малими ресурсами, але наголосив, що попри війну не варто зупиняти історичні дослідження. Окрім наукових робіт, територію заповідника облагороджують, засіяли просо, мальви.

«Так склалося, що під час Другої світової війни археолог Ярослав Пастернак проводив дослідження на наших теренах. І ми потрохи пробуємо. Наука має завжди рухатися, бути рушієм прогресу. Ми не можемо стати на місці. Заповідник трохи волонтерить, трохи займається наукою. Малими силами пробуємо щось зробити», – наголосив директор заповідника «Давній Пліснеськ».

Володимир Шелеп зазначив, що керівником археологічної експедиції є науковий співробітник Олександр Дідик, він продовжує наукові дослідження заступника директора Андрія Филипчука, який зараз захищає Україну.

Нагадаємо, торік у заповіднику «Давній Пліснеськ» спорудили житло слов’ян X ст., а історичні реконструктори навіть спробували пожити в ньому кілька днів.

Хата слов'ян X ст., відтворена за археологічними знахідками на цьому місці (фото заповідника)

Пліснеське городище – одне із найбільших в межах України давньослов’янське та давньоруське поселення. Від VII ст. цю територію населяли слов’янські племена карпатських хорватів, їх у Х ст. завоював князь Володимир Великий. Місто на деякий час занепало, а потім пережило свій розквіт уже в складі Київської Русі, аж доки його не спалили монголи у XIII столітті. У скансені відтворюють саме слов’янський період. Як древнє місто виглядало в час свого розквіту, можна переглянути за допомогою 3D-реконструкції.