Сьогодні в меню Budzzini найбільший вибір піци у Львові – близько 30 видів

Незмінна львівська гостинність, автентичні страви, неймовірний затишок і атмосфера, яка надихає. Все це про мережу закладів харчування Gazda Group. Вона об’єднує Gazda Café з найсмачнішими дерунами та варениками, кафе-бістро у стилі львівської залізниці «Львівський потяг», ресторан української кухні «Медівня 1979» та сімейну піцерію з найбільшим вибором піц у Львові – Budzzini. Усі вони належать львівському ресторатору Василю Бундзу, який має власний шарм і маркетингову лінію розвитку. Власник і підприємець любить свою справу і намагається її зробити не тільки прибутковою, а й корисною для львів’ян.

Львівський ресторатор Василь Бундз

Головна мета Gazda Group – цілодобово творити та поширювати культуру української гостинності та автентичних львівських смаків, тим самим популяризуючи Україну у світі.

Цього року сім’я закладів відзначає особливу подію – п’ятий день народження піцерії Budzzini. Вона розташована у самісінькому центрі міста – на вул. Дорошенка, 8, всього за 100 м від пам’ятника Т. Г. Шевченку.

За словами засновника піцерії Василя Бундза, Budzzini – це легенда про одного італійця, який полюбляв українські сири. Він часто, відвідуючи Україну, привозив кілька видів українських сирів, тому й отримав таке прізвисько. Це, звісно, легенда, бо нема архівного доказу чи підтвердження. Проте засновники закладу вирішили взяти за основу саме цю історію для популяризації своєї мережі.

«Наш душевний заклад відчинив свої двері 2 травня 2018 року. Протягом свого життя ми «шукали» себе і декілька разів коригували позиціонування. Спочатку це був демократичний заклад із дескриптором «pizza coffee friends». В 2019 році ми вирішили трансформуватись у формат демократичного ресторану «Napoletana trattoria». В меню додали багато італійських традиційних страв, а зміна дизайну передавала атмосферу та колорит півдня Італії», – розповідають у Budzzini.

Згодом на літньому майданчику закладу з’явився мурал Дієго Марадони, який в 90-х роках став ідолом неаполітанських футбольних фанатів та частиною південно-італійської культури. Потім, весною 2020 року прийшла пандемія і закладу знову довелось змінюватись. В основу оновленої концепції тут заклали простий, зрозумілий та улюблений для більшості людей продукт – піцу.

Сьогодні в меню Budzzini найбільший вибір піци у Львові – близько 30 видів. Але, зрозуміло, що у закладі можна спробувати не лише її, а й усі найкращі страви, які готувалися тут протягом п’яти років розвитку та пошуку оптимального формату і найсмачніших рецептів. Так, у Budzzini можна скуштувати піцу, пасту, перші страви, салати, антипасто, м’ясні страви, закуски та сети для компаній, страви для вегетаріанців. Також у меню є сир Будз та піца з цим делікатесом. До речі, його назва є унікальною та походить від прізвища власника.

Крім того, у закладі є невеличка дитяча зона та «крісло-кокон», яке просто обожнюють діти. Поки батьки зайняті теплими розмовами за столом, малеча може подивитись мультики чи погратись.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Budzzini працював цілодобово, але навіть зараз всі заклади мережі відчинені для гостей найдовше у Львові – до 24:00: «Медівня 1979» – з 6:00 до 24:00, Львівський потяг – з 05:00 до 24:00, а Budzzini – з 10:00 до 00:00. Тут – неймовірно смачні сніданки та обіди, багато різноманітних компанійських страв, а бар пропонує великий вибір міцних напоїв, зокрема близько 12 коктейлів на будь-який смак.

«Ще однією окрасою Budzzini є його літній майданчик. Багато гостей, які не були в нас жодного разу, і не здогадуються про його наявність. З фасаду прохідної та динамічної вулиці Дорошенка складається враження, що у нас лише 2 столики, але, насправді в закладі 5 залів та неймовірний і надзвичайно затишний власний літній майданчик, який «загубився» серед внутрішніх двориків середньовічних львівських будівель», – кажуть у піцерії.

Для постійних гостей у закладі працює система лояльності. Щоб скористатись нею, достатньо завантажити додаток Smart Bonus та отримувати 10% CashBack від кожного чеку. У Budzzini також особливі умови для іменинників, окреме банкетне меню та послуга Cork free. Цей заклад точно сподобається як гостям міста, так і самим львів’янам. Тож, якщо ви хочете смачно поїсти в компанії близьких людей чи наодинці – Budzzini ідеальний варіант, адже тут гостей зустрічають з любов’ю.