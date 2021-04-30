В Італії за участь у війні на Донбасі проти України затримали місцевого колишнього 50-річного поліцейського з Кальярі, повідомила в п’ятницю, 30 квітня, прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

У 2015 році він уже потрапляв у поле зору правоохоронців, які розслідували участь італійських громадян – найманців у незаконних збройних формуваннях на сході України. Тоді затриманий уникнув покарання, бо стверджував, що не стріляв в українських бійців, зазначили у МВС України.

Однак, наразі проти 50-річного чоловіка відкрито нове кримінальне провадження, його звинувачують в терористичній діяльності.

Як наголошується в повідомленні МВС, на час слідства підозрюваний не може покидати країну, а в його помешканні вже пройшли обшуки.

Розслідування проводить спецпідрозділ Digos (відділ загальних розслідувань та спеціальних операцій), якому вже вдалося відстежити численні банківські перекази на особистий рахунок підозрюваного, що надходили від терористів з «ДНР», а також вилучити матеріали фото, відео та інші документи, які підтверджують підозру слідства.