Італійського та російського військових затримали одразу після передачі секретних документів

Італійська контррозвідка затримала у Римі капітана ВМС Італії та російського військового, який працював при посольстві РФ, за підозрою у шпигунстві. Про це пише італійська газета la Repubblica у середу, 31 березня.

Затримання відбулося у вівторок ввечері, 30 березня. Одразу після того, як італійський офіцер передав російському надсекретні документи. Як уточнює Corriere della Sera, документи стосувалися не лише Італії, але й НАТО. За конфіденційну інформацію він мав отримати 5000 євро.

Їх звинувачують в шпигунстві та загрозі державній безпеці, італійський військовий перебуває під вартою. Натомість росіянина, як і його безпосереднього керівника, вирішили видворити з Італії – дипломатичний статус не дозволяє їх заарештувати.

La Repubblica нагадує, що остання операція, пов’язана зі шпигунством на користь Росії, проходила ще за часів у 1989 році. Тоді були видані ордери на арешт кількох людей, зокрема і на двох агентів КДБ (Комітет державної безпеки СРСР, – ред) та одного болгарського розвідника. Однак деяким фігурантам вдалося втекти.