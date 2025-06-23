У ніч на Купала люди спостерігали за природою й робили прогнози

Івана Купала – одне з наймістичніших та найпоетичніших свят у народному календарі. Воно зберегло крізь століття багатство обрядів і символів, що вшановують природні сили, сонце, воду, родючість і кохання. Святкування цього дня завжди було яскравим, емоційним і наповненим стародавніми віруваннями. Коли і як святкувати Купала у 2025 році пише ТСН.

Після переходу українських церков на новоюліанський календар у вересні 2023 року, дата святкування Івана Купала змінилася. Раніше його відзначали в ніч із 6 на 7 липня, тепер – на 13 днів раніше. У 2025 році свято припадає на ніч із 23 на 24 червня.

Як відзначали Івана Купала раніше

Коріння Купальської ночі – у дохристиянських уявленнях про літнє сонцестояння, найкоротшу ніч і найпотужніші енергії природи. Традиційно цього вечора розпалювали велике вогнище, навколо якого збиралася громада. Закохані перестрибували через полум’я, вірячи, що це зміцнить їхній союз.

Дівчата плели вінки й пускали їх по воді, аби дізнатися свою долю: вінок поплив – буде весілля, затонув – ще не час. Особливу увагу привертала легенда про цвіт папороті, міфічну рослину, яка розквітає лише раз на рік і дарує тому, хто її знайде, щастя, любов і магічні знання.

Народні прикмети на Івана Купала

У ніч на Купала люди спостерігали за природою й робили прогнози: