Коли святкувати Івана Купала у 2025 році: нова дата і основні традиції
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Івана Купала – одне з наймістичніших та найпоетичніших свят у народному календарі. Воно зберегло крізь століття багатство обрядів і символів, що вшановують природні сили, сонце, воду, родючість і кохання. Святкування цього дня завжди було яскравим, емоційним і наповненим стародавніми віруваннями. Коли і як святкувати Купала у 2025 році пише ТСН.
Після переходу українських церков на новоюліанський календар у вересні 2023 року, дата святкування Івана Купала змінилася. Раніше його відзначали в ніч із 6 на 7 липня, тепер – на 13 днів раніше. У 2025 році свято припадає на ніч із 23 на 24 червня.
Як відзначали Івана Купала раніше
Коріння Купальської ночі – у дохристиянських уявленнях про літнє сонцестояння, найкоротшу ніч і найпотужніші енергії природи. Традиційно цього вечора розпалювали велике вогнище, навколо якого збиралася громада. Закохані перестрибували через полум’я, вірячи, що це зміцнить їхній союз.
Дівчата плели вінки й пускали їх по воді, аби дізнатися свою долю: вінок поплив – буде весілля, затонув – ще не час. Особливу увагу привертала легенда про цвіт папороті, міфічну рослину, яка розквітає лише раз на рік і дарує тому, хто її знайде, щастя, любов і магічні знання.
Народні прикмети на Івана Купала
У ніч на Купала люди спостерігали за природою й робили прогнози:
зоряне й тепле небо – до доброго врожаю та щасливого року;
тиха ніч без вітру – на суху й щедру осінь;
ранкова роса – до багатого врожаю овочів та фруктів;
дощ – знак вологої, прохолодної погоди в серпні;
гроза – обіцяє родюче, але дощове літо;
суха ніч – сприятливий час для весіль і знайомств.