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У червні 2025 року на християн чекає низка важливих церковних подій, які мають особливе значення для християн. Цей місяць подарує нам великі свята, що об’єднують віруючих у молитві та духовному піднесенні. Серед них: Трійця, Різдво Івана Хрестителя та день святих Петра і Павла, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на червень 2025 року