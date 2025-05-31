Коли Трійця й Івана Купала: церковний календар на червень 2025 року
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У червні 2025 року на християн чекає низка важливих церковних подій, які мають особливе значення для християн. Цей місяць подарує нам великі свята, що об’єднують віруючих у молитві та духовному піднесенні. Серед них: Трійця, Різдво Івана Хрестителя та день святих Петра і Павла, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на червень 2025 року
- 1 червня – 7-ма неділя після Великодня, святих отців і Вселенського собору;
- 8 червня – день святої Трійці, Пʼятдесятниця; Перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата;
- 9 червня – день Святого Духа;
- 15 червня – перша неділя після зіслання Святого Духа, Всіх святих;
- 19 червня – Торжественне поклоніння пречистим Тайнам Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа (УГКЦ); апостола Юди;
- 22 червня – друга неділя після зіслання Святого Духа, Всіх святих землі української (ПЦУ);
- 24 червня – Різдво святого Івана Хрестителя (Івана Купала);
- 27 червня – блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших (УГКЦ);
- 29 червня – третя неділя після зіслання Святого Духа, святих верховних апостолів Петра і Павла.
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