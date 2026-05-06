Василь Гуляєв обіймає посаду міського голови Чорноморська з 2020 року

62-річний міський голова Чорноморська (до 2016 року – Іллічівськ) на Одещині Василь Гуляєв повідомив про рішення долучитися до Збройних сил України. Про це він розповів у відеозверненні, яке у середу, 6 травня, опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

«Я ухвалив рішення піти до Збройних сил України. Це моє особисте рішення, я його прийняв для себе. Хочу сказати, що вже тут дуже багато пишуть ЗМІ, що я залишаю посаду чи від чогось там ховаюся. Не ховаюсь ні від кого і ховатись не буду», – повідомив Василь Гуляєв.

Василь Гуляєв також зазначив, що посада міського голови залишається за ним, і після закінчення контракту він повернеться до роботи.

Більше про Василя Гуляєва

Василь Гуляєв народився 3 вересня 1963 року у селищі Олександрівка Одеської області. Вищу освіту здобув у 2008 році в Одеській національній академії харчових технологій.

З 2006 року Гуляєв обіймав посаду голови Молодіжненської сільської ради, а у 2010 році переобрався на другий термін. При цьому Василя Гуляєва підтримала абсолютна більшість виборців. У 2014 році його обрали народним депутатом VIII скликання. З 2020 року обіймає посаду міського голови Чорноморська на Одещині.

Військова служба в Україні для людей старше 60 років

Зауважимо, що в Україні мобілізації на військову службу підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 25 до 60 років. Проте у листопаді 2025 року Верховна Рада дозволила людям старше 60 років укладати контракти із ЗСУ. Для цього вони мають пройти військово-лікарську комісію і отримати висновок про придатність до служби за станом здоров’я. Крім того, кандидатуру добровольця має погодити командир військової частини.

Контрактники старше 60 років служать на небойових посадах, строк служби становить один рік із можливістю продовження контракту. Водночас у разі припинення дії воєнного стану, контракт розривається достроково.