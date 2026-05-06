ЖК бізнес-класу на понад 200 квартир будують у мікрорайоні Шахта

Прокуратура забезпечила відшкодування до бюджету 9,4 млн грн податків, не сплачених забудовником під час продажу нерухомості в Ужгороді. Власника компанії можуть звільнити від кримінальної відповідальності, адже він повністю компенсував збитки.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 6 травня, йдеться про багатоквартирний ЖК, зведений у кілька черг, забудовник якого упродовж 2023 року ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Покупці нерухомості частину суми сплачували готівкою – поза бухгалтерським обліком. Такі доплати встановлювали за кожен квадратний метр: окремо для житлових і нежитлових приміщень.

«Отримані готівкові кошти не декларувались, що дозволило уникнути сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Загальна сума прихованих доходів склала понад 48 млн грн, внаслідок чого бюджет недоотримав понад 9,4 млн грн обов’язкових платежів», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі не називають компанію, яка ухилилася від сплати податків. За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про ЖБК «Мала Прага», що належить ужгородському бізнесмену Віктору Казаку.

Забудовник зводить семиповерховий житловий комплекс на 209 квартир у мікрорайоні Шахта. За даними ЛУН, 6 секцій ЖК бізнес-класу вже введені в експлуатацію, а всі квартири в новобудові розпродані.

Забудовнику інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування підозрюваний подав декларацію про доходи, визнав факт порушення та повністю відшкодував завдані державі збитки.

З огляду на це, прокуратура відправила до суду клопотання про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України (повне відшкодування завданих збитків).