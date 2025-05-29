Дощ на Вознесіння – погана прикмета: основні прикмети та традиції свята
Вознесіння Господнє – одне з найбільших християнських свят, яке відзначається на 40-й день після Великодня. Цього дня, за біблійним переказом, Ісус Христос вознісся на Небо. Свято супроводжується не лише богослужіннями, а й багатою палітрою народних прикмет та традицій, які допомагають людям налаштуватися на позитивний лад. Про найцікавіші народні вірування пише «Український інтерес».
Прикмети та традиції
В українців є багато давніх вознесенських звичаїв і прикмет. До прикладу, вважалося, що птахи цього дня «переносять» душі померлих до неба. Тому було заборонено вбивати чи лякати пташок, особливо ластівок та лелек. Якщо ж птах сідав на підвіконня чи дах дому – це сприймали як добрий знак, ніби небеса благословляють родину.
Інші популярні вірування, яким довіряли наші предки пов’язані з погодою:
якщо на Вознесіння Господнє небо ясне та зоряне, це віщує спекотне та сухе літо;
дощ у цей день – до холодного літа, а також до хвороб і неврожаю;
роса на Вознесіння вважається цілющою. Вмивання нею обіцяє здоров'я та красу, а трави, зібрані в цей час, зберігають свої лікувальні властивості до Івана Купала;
якщо курка знесла яйце на Вознесіння, його слід підвісити під дахом будинку – це захистить мешканців від нещасть;
погода на Вознесіння часто є показником майбутнього літа: якщо цього дня сонячно, така ж погода триматиметься до дня Святого Михайла;
скупатися в річці на Вознесіння – до здоров'я на весь рік;
якщо вранці на Вознесіння земля вкрита росою, це символізує сльози, якими земля оплакує відхід Ісуса на небо.