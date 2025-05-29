В українців є багато давніх вознесенських звичаїв і прикмет

Вознесіння Господнє – одне з найбільших християнських свят, яке відзначається на 40-й день після Великодня. Цього дня, за біблійним переказом, Ісус Христос вознісся на Небо. Свято супроводжується не лише богослужіннями, а й багатою палітрою народних прикмет та традицій, які допомагають людям налаштуватися на позитивний лад. Про найцікавіші народні вірування пише «Український інтерес».

Прикмети та традиції

В українців є багато давніх вознесенських звичаїв і прикмет. До прикладу, вважалося, що птахи цього дня «переносять» душі померлих до неба. Тому було заборонено вбивати чи лякати пташок, особливо ластівок та лелек. Якщо ж птах сідав на підвіконня чи дах дому – це сприймали як добрий знак, ніби небеса благословляють родину.

Інші популярні вірування, яким довіряли наші предки пов’язані з погодою: