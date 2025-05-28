Це світле свято супроводжується певними обмеженнями

Кінець весни традиційно насичений важливими релігійними подіями. Однією з них є Вознесіння Господнє – свято, яке відзначається за 40 днів після Великодня і передує Трійці. У 2025 році ця дата припадає на 29 травня. Вознесіння символізує завершення земної місії Ісуса Христа і Його вознесіння на небо. Що не можна робити у цей день, пише Тelegraf.

Згідно з Євангельськими текстами, протягом сорока днів після воскресіння Ісус з’являвся своїм учням, зміцнюючи їхню віру. На сороковий день Він вивів апостолів на Оливну гору, благословив їх і, за Божим задумом, вознісся на небеса. Перед цим Христос пообіцяв надіслати Святого Духа, що згодом сталося у день П’ятидесятниці. Для християн Вознесіння знаменує новий етап – очікування духовного оновлення та прийняття дарів Святого Духа.

Що не рекомендується робити у день Вознесіння

Це світле свято супроводжується певними обмеженнями, яких дотримуються з поваги до його значення: