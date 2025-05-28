У день Вознесіння віряни зазвичай відвідують святкову службу в храмі

Вознесіння Господнє – одне з головних свят у християнстві, що входить до числа дванадесятих. Його дата щороку змінюється, адже свято припадає на сороковий день після Великодня. У 2025 році цей день припадає на 29 травня, оскільки Великдень відзначали 20 квітня. Про значення і традиції свята пише Сhas.news.

Що означає Вознесіння Господнє

Свято має глибоке духовне значення. Згідно з Євангелієм, на сороковий день після воскресіння Ісус Христос зібрав своїх учнів на горі Оливній (Елеонській), де благословив їх і вознісся на небо. Ця подія символізує завершення земної місії Христа та відкриття шляху до Царства Небесного для всіх вірян. Вознесіння також є своєрідним підсумком великоднього періоду і передує святу Трійці, яке відзначається через десять днів.

Традиції святкування

У день Вознесіння віряни зазвичай відвідують святкову службу в храмі. Богослужіння супроводжується особливими молитвами, співом та читанням Євангелія. У багатьох церквах приміщення прикрашають зеленню та квітами, що символізують оновлення й духовне зростання.

Обряди й традиції цього дня включають:

участь у літургії та молитвах;

прикрашання домівок ароматними травами;

підготовку святкових страв: пирогів, сиру, меду, домашньої випічки;

зібрання в родинному колі.

Підготовка до свята

Дім традиційно прибирають заздалегідь, щоб у день свята зберігати атмосферу спокою. Житло прикрашають пахучими травами – м’ятою, лепехою, чебрецем. Господині готують страви за традиційними рецептами, а ввечері родина збирається за спільною молитвою та вечерею.