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Цей місяць об'єднає Світлий тиждень, свято Вознесіння Господнього та день пам’яті Третього знайдення чесної глави святого Івана Хрестителя

У травні 2025 року християни відзначатимуть низку важливих подій. Цей місяць об'єднає Світлий тиждень, свято Вознесіння Господнього та день пам’яті третього знайдення чесної глави святого Івана Хрестителя. ТСН пише, які церковні свята будуть у березні 2025 року в Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві. Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на березень 2025 року: важливі дати 1 травня – святого пророка Єремії;

– святого пророка Єремії; 3 травня – святого преподобного Теодосія Печерського;

– святого преподобного Теодосія Печерського; 4 травня – третя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць;

– третя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць; 5 травня – святої мучениці Ірини;

– святої мучениці Ірини; 6 травня – святого Йова;

– святого Йова; 8 травня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого;

9 травня – перенесення мощей Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора;

11 травня – святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов’ян; четверта неділя після Пасхи;

18 травня – пʼята неділя після Пасхи, самарянки;

21 травня – святих рівноапостольних Костянтина і Олени;

святих рівноапостольних Костянтина і Олени; 23 травня – святого преподобного ісповідника Михаїла; святої преподобної Євфросинії;

– святого преподобного ісповідника Михаїла; святої преподобної Євфросинії; 25 травня – шоста неділя після Пасхи; третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя;

29 травня – Вознесіння Господнє.

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