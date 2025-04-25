Особливу увагу слід звернути на саму Радоницю – день поминання покійних

Після Великодня настає особливий період, коли багато людей згадують про своїх близьких, що пішли з життя, і відвідують кладовища для поминання. Це час духовних роздумів, але водночас він збігається з моментом, коли настає сприятлива погода для початку городніх робіт. Виникає питання: чи можна поєднувати ці релігійні традиції з фізичною працею на землі? «Вікна» пишуть, чи варто займатися городніми справами під час поминальних днів.

Коли наступають Проводи у 2025 році

Після святкування Великодня наступають поминальні дні. Цей період також має різні назви в залежності від регіону – Проводи, Могилки, Гробки або Радониця. Це час духовного відновлення і пам’яті, але часто він співпадає з періодом, коли на городі вже потрібні певні роботи: розпушування землі, посадка овочів чи картоплі.

Основний день поминання цього року – вівторок, 29 квітня, дев’ятий день після Великодня, однак, оскільки цей день є робочим, Проводи розпочнуться в багатьох регіонах України вже з неділі, 27 квітня, а панахиди в храмах триватимуть три дні.

Чи можна працювати на городі у дні поминання померлих

Багато садівників цікавляться, чи дозволено працювати на городі в цей період, особливо з огляду на те, що погода дозволяє почати активні роботи. З погляду духовних традицій, немає заборони на фізичну працю в цей час. Однак важливо пам’ятати, що основний акцент цього періоду – на молитвах та вшануванні пам'яті померлих, а не на звичайних побутових справах.

Особливу увагу слід звернути на саму Радоницю – день поминання покійних, який зазвичай припадає на понеділок чи вівторок після Великодня. В цей день рекомендується утримуватися від важкої роботи, включаючи садові справи.

У решту днів Провідного тижня немає заборон на роботи в саду, особливо якщо це необхідно для підтримки господарства. Важливо лише зберігати духовну відповідність цьому часу та не забувати про його глибинний сенс.