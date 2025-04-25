Після Великодня 2025 року, на церковному календарі, настає час для особливого поминання покійних

У період поминальних днів, які ще називають Проводами, що настають після Великодня, є кілька важливих правил та традицій, яких потрібно дотримуватися, перебуваючи на кладовищі. Ці дні в Україні присвячені поминанню померлих родичів і часто пов'язані з ритуальними відвідинами могил, молитвами та вшануванням пам’яті. Коли поимнальні дні у 2025 році і як їх правильно проводити, пише УНІАН.

Після Великодня 2025 року, на церковному календарі, настає час для особливого поминання покійних – Проводи, або Радониця. Українці в цей період традиційно відвідують кладовища, запалюють свічки та моляться за своїх близьких.

Основний день поминання цього року – вівторок, 29 квітня, що припадає на дев’ятий день після Великодня. Однак, оскільки цей день є робочим, в багатьох регіонах України Проводи розпочнуться раніше, вже з неділі, 27 квітня. Панахиди в храмах триватимуть три дні.

Важливо зазначити, що в Православній церкві України особливу увагу звертають на духовний аспект цих поминальних днів. Священники закликають утриматися від застіль на могилах, вживання алкоголю та принесення різних речей для померлих. Як пояснюють у ПЦУ, це є пережитками язичницьких звичаїв, які не відповідають християнським традиціям.

Найкраще, що можна зробити в цей день, – це помолитися за душу покійного, замовити панахиду, привести до ладу могилу, посадити квіти або залишити милостиню в його честь. «Покійним потрібна наша молитва, а не матеріальні дари», – підкреслюють священники.