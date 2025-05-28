У цей день особливо важливо відвідати святкову службу в церкві

Вознесіння Господнє – одне з найбільш шанованих християнських свят, яке відзначають на 40-й день після Великодня. У 2025 році це свято припадає на 29 травня. Воно символізує піднесення Ісуса Христа на небо після Його воскресіння і закінчення земного служіння. Що потрібно зробити у цей день, щоб залучити благословення у свою сім’ю, пише «Рідна країна».

Зробіть це у день Вознесіння Господнього

У цей день особливо важливо відвідати святкову службу в церкві, взяти участь у молитві та духовних читаннях. Це допомагає зміцнити віру і зрозуміти глибокий сенс свята – обіцянку другого пришестя Христа і відкриття шляху до спасіння.

За народними традиціями, на Вознесіння обов’язково випікають особливе печиво у формі драбинки, що символізує шлях Ісуса на небо. Часто його прикрашають сімома щаблями, по числу небес із Апокаліпсису. Також прийнято прикрашати оселю свіжою зеленню і пахучими травами, адже вважається, що саме цього дня рослини найшвидше ростуть і «зносяться до неба».

Цього дня завершують посівні роботи, оскільки Вознесіння позначає межу весняних сільськогосподарських робіт перед початком літніх свят, таких як Трійця. Люди намагаються провести цей день у спокої, у молитві, уникати тяжкої праці і сварок.