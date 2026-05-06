У Львові, 7 червня, відбудеться благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили». Зібрані гроші в межах велопробігу скерують на покращення умов для дітей, хворих на рак. Мета заходу – зібрати 2 мільйони гривень. Благодійний фонд «Запорука» спільно з Арсеном Мірзояном організовують велопробіг дев’ятий рік.

Цьогоріч благодійний велопробіг відбудеться 7 червня, напередодні Дня людей, які пережили рак. Участь в заході візьмуть також люди, які в дитинстві подолали рак. Гроші, зібрані під час велопробігу, скерують на допомогу хворим на рак дітям, які проходять лікування у «Клінічному центрі дитячої медицини».

«Традиційно кошти, зібрані під час Велопробігу, ми скеровуємо на підтримку дітей, які лікуються у “Клінічному центрі дитячої медицини. Західноукраїнський спеціалізований центр”. Минулі роки завдяки учасникам велопробігів було відремонтовано 6 палат відділення гематології та інтенсивної хімієтерапії лікарні, придбано 5 інфузоматів для онкохворих дітей, відремонтовано кабінет функціональної діагностики та оновлене приймальне відділення», – розповіли організатори.

Велопробіг стартує о 12:00 біля Львівської Опери. Реєстрація учасників розпочнеться о 10:30. Вартість благодійного квитка – 500 грн. Його можна купити за посиланням. Для військовослужбовців участь у заході безоплатна.

Маршрут проходитиме центральними вулицями міста: Львівська Опера – вул. Беринди – просп. Свободи – пл. Ринок – просп. Чорновола – вул. Липинського – просп. Чорновола – просп. Свободи – вул. Беринди – Львівська Опера.