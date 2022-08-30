Із середи, 31 серпня, на ремонт перекриють ще ділянку вулиці Шевченка – від Залізничної до вул. Юнаківа. Об’їхати перекриту ділянку можна буде за затвердженою тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», із 1 вересня для проїзду транспорту буде перекрито вул. Шевченка на ділянці від вул. Залізничної до вул. Юнаківа. На цьому відтинку дороги почнуть стелити фінальний шар асфальту. Об’їхати перекриту ділянку можна буде за маршрутами:

від центру:

вул. Золота – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – вул. Винниця;

вул. Бортнянського – вул. Комарова – вул. Залізнична;

вул. Бортнянського – вул. Братів Міхновських – вул. Городоцька – вул. Левандівська;

до центру:

вул. Винниця – вул. Варшавська;

вул. Залізнична – вул. Бортнянського;

вул. Левандівська – вул. Городоцька.

Схема об’їзду перекритої ділянки

Роботи триватимуть орієнтовно впродовж тижня. Повністю відкрити для руху ділянку вул. Шевченка від вул. Залізничної до вул. Юнаківа планують до 9 вересня.

Загалом закритою для проїзду буде частина вул. Шевченка від вул. Залізничної до вул. Бортнянського. Відтинок дороги від вул. Юнаківа до вул. Яцкова розпочали ремонтувати 16 червня, частину від вул. Яцкова до вул. Бортнянського перекрили 20 липня. Обидві ділянки планують відкрити для проїзду до кінця року.

Нагадаємо, третій етап реконструкції вул. Шевченка на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної розпочався ще 1 червня 2021 року. Вартість робіт становить 186,6 млн грн.

Проект передбачає реконструкцію всіх інженерних мереж, облаштування нової проїзної частини і трамвайних колій посередині вулиці, велосипедних смуг вздовж проїзної частини з обох боків, кишень для паркування, інклюзивних тротуарів і пішохідних зон, контактної мережі трамваю, вуличного освітлення, благоустрій вуличного простору.