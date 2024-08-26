Вадим Табакера звільнився за власним бажанням

Керівник управління регіонального розвитку та заступник директора департаменту економічної політики Львівської ОВА Вадим Табакера звільнився. Про це у понеділок, 26 серпня, повідомила пресслужба департаменту.

Зазначається, що після чотирьох років роботи в департаменті економічної політики ЛОВА Вадим Табакера вирішив сам звільнитися і перейти на іншу роботу.

«Це було самостійне обдумане, але швидке рішення Вадима Олександровича – рухатися далі. Швидке, бо нова робота буде повʼязана з все тими ж улюбленими стратегіями розвитку громад. Тому, формально, він покидає лише нас, а ви й надалі можете йому дзвонити, писати, надсилати проєктні ідеї», – вказано в повідомленні департаменту.

36-річний Вадим Табакера публічно своє рішення не коментував. Як заступник керівника департаменту, він займався житлом для переселенців та співробітництвом між громадами області. До роботи в ЛОВА він був заступником голови Радивилівської РДА.

У декларації за 2023 рік він вказав оренду гуртожитка в Брюховичах, а його дружина Елла Табакера – оренду невеликого нежитлового приміщення у Львові. Торік посадовець задекларував 523 тис. грн зарплати в ЛОВА і 12 тис. грн зарплати за сумісництвом від НУ «Львівська політехніка», а його дружина задекларувала майже 208 тис. грн від заняття бізнесом. Також родина вказала 25 тис. доларів та 389 тис. грн готівки.