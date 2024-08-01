Тетяна Гетьман очолювала департамент майже 3,5 роки

Тетяна Гетьман, керівниця департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації, звільнилася. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Після майже 3,5 чудових років у Львівській ОДА я вирішила рухатися далі та спробувати нові можливості», – сказала Тетяна Гетьман.

Тетяна Гетьман очолила департамент агропромислового розвитку ЛОВА у березні 2021 року. До того вона працювала керівницею департаменту маркетингу й аналітики гуртового ринку «Шувар» у Львові. Ще раніше – керівницею проєкту «АПК-інформ: овочі і фрукти», редакторкою видань АПК-інформ і «Агроогляд».

Під час роботи в департаменті, серед іншого, Тетяна Гетьман лобіювала створення сімейних ферм на Львівщині. За останніми даними, в області зараз є 152 сімейні фермерські господарства – це найвищий показник по Україні.