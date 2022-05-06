Третій етап евакуації цивільних із бункерів заводу «Азовсталь» розпочався 5 травня

Україна евакуювала з Маріуполя та, зокрема, бункерів металургійного заводу «Азовсталь» ще 500 людей. Про це у п’ятницю, 6 травня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час чергової операції з вивезення цивільних маріупольців на підконтрольну територію України, що розпочалась ввечері 5 травня, вдалось евакуювати півсотні людей.

«Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН», – повідомив Андрій Єрмак у Telegram.

Цю ж інформацію підтвердив генсек ООН Антонію Гутерреш. За його словами, дві евакуаційні колони евакуювали із заводу «Азовсталь», Маріуполя та прилеглих до міста районів.

Зазначимо, що напередодні заступник генсека ООН Мартін Ґріффітс повідомив, що ООН і Червоний Хрест направили гуманітарний конвой для евакуації людей із заблокованого росіянами заводу «Азовсталь».

«Конвой прямує до «Азовсталі», він має бути там завтра вранці. Сподіваємося забрати тих, хто перебував у цьому пеклі тижнями й місяцями, та доставити їх у безпеку», – сказав Мартін Гріффітс.

За його словами, з території заводу вже вивезли понад 100 людей. Зокрема, 4 травня вдалося евакуювати понад 340 цивільних з різних частин Маріуполя.

Нагадаємо, що вперше вивезти цивільних із бункерів металургійного заводу «Азовсталь» вдалося 3 травня. Тоді до Запоріжжя евакуювали 156 людей.