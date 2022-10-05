Усі вилічені ліки направили на експертизу

Зі складу у Мукачеві правоохоронці вилучили кілька тисяч упаковок різних ліків невстановленого походження та без жодних документів. Найбільше медикаментів – це анаболічні стероїди, які вживають спортсмени та бодібілдери для нарощення м’язів. Орієнтовна вартість вилучених препаратів – 4,5 млн грн. Усі медикаменти відправлять на експертизу.

Про арешт великої партії невідомих медикаментів у Мукачеві у середу, 5 жовтня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Правоохоронці оглянули один з мукачівських складів, де виявили лікарські засоби невстановленого походження.

«Загалом вилучено тисячі упаковок лікарських засобів, які зберігалися без жодних документів. Більша частина препаратів попередньо відносяться до спортивної фармакології, зокрема це анаболічні стероїди. Усе майно арештоване судом», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі уточнюють, що усі вилучені медикаменти відправлять на експертизу, аби встановити їх походження, наявність у їх складі сильнодіючих чи отруйних речовин, а також перевірити законність їх обігу на території України.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 321 ККУ (незаконне зберігання з метою збуту отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах). Максимальне покарання за цією статтею – п’ять років позбавлення волі.