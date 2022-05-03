Російських і білоруських ліків в Україні більше не буде

Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до закону "Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь".

Законопроект №7313 в цілому підтримали 316 народних депутатів, повідомив Forbes з посиланням на депутата від фракції «Голос» Ярослава Железняка.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект розроблено «з метою обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь, що в свою чергу стимулюватиме відмовитися від поставок товарів з цих країн в усьому світі».

МОЗ України нададуть повноваження відмовляти у державній реєстрації лікарського засобу або скасовувати його державну реєстрацію в Україні, якщо буде виявлено, що хоча б один етап його виробництва здійснюються у РФ або Білорусі.

Держреєстрацію ліків також буде дозволено скасувати, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.

На період воєнного стану Кабміну буде дозволено зупиняти експорт лікарських засобів, якщо виникатиме проблема із забезпеченням потреб системи охорони здоров’я.