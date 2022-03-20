МОЗ заборонило в Україні 39 лікарських препаратів з Білорусі
Здоров'я — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Міністерство охорони здоров’я заборонило використовувати в Україні 39 лікарських засобів, що мають білоруське походження. Про це йдеться а наказі МОЗ від 19 березня.
Зокрема, заборона стосується препаратів, виробники та заявники яких мають юридичну адресу або адресу виробничих потужностей у Білорусі.
«Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками. Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії», – інформують у МОЗ.
Перелік препаратів:
- Арпефлю (Umifenovir), 50 мг
- Ацецекс (Acetylcysteine),100 мг
- Ацецекс (Acetylcysteine),200 мг
- Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 250 мг
- Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 500 мг
- Декспантен (Dexpanthenol)
- Золедронова кислота (Zoledronic acid)
- Максібрен (Phenibut)
- Метотрексат (Methotrexate)
- Мітра (Meldonium)
- Моксонідин ФТ (Moxonidine), 0,2 мг
- Моксонідин ФТ (Moxonidine), 0,3 мг
- Моксонідин ФТ (Moxonidine), 0,4 мг
- Мукосат NEO (Chondroitin sulfate)
- Назофен Бебі (Phenylephrine)
- Нейротропин-Мексибєл (Mexidol*)
- Ноксивін (Oxymetazoline), 0,01 %
- Ноксивін (Oxymetazoline), 0,025 %,
- Ноксивін (Oxymetazoline), 0,05 %,
- Ноксивін (Oxymetazoline), 0,5 мг/мл,
- Оксаліплатин (Oxaliplatin), 100 мг
- Оксаліплатин (Oxaliplatin), 50 мг
- Омепразол (Omeprazole), 20 мг,
- Паклітаксєл (Paclitaxel)
- Рибоксин (Inosine)
- Розувастатин ФТ (Rosuvastatin), 10 мг
- Розувастатин ФТ (Rosuvastatin), 20 мг
- Розувастатин ФТ (Rosuvastatin), 5 мг
- Сліпнорм (Doxylamine)
- Спіраміцин-ФТ (Spiramycin) 1,5 млн. МО,
- Спіраміцин-ФТ (Spiramycin) 3,0 млн. МО,
- Тербінафін-ФТ (Terbinafine)
- Флударабін-Бєлмед (Fludarabine)
- Фотолон Mono, 100 мг
- Фотолон Mono, 50 мг
- Церегін Mono
- Алфулсат (Chondroitin sulfate)
- Т-Холін (Choline alfoscerate)
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