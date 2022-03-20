Міністерство охорони здоров’я заборонило використовувати в Україні 39 лікарських засобів, що мають білоруське походження. Про це йдеться а наказі МОЗ від 19 березня.

Зокрема, заборона стосується препаратів, виробники та заявники яких мають юридичну адресу або адресу виробничих потужностей у Білорусі.

«Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками. Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії», – інформують у МОЗ.

Перелік препаратів: