Працівник парку спіймав та ніс лебедя на руках назад у парк

У четвер вранці, 8 квітня, з озера у Стрийському парку втік лебідь. Те, що на озері немає одного птаха помітили працівники парку. Вони почали шукати лебедя і знайшли його за кількасот метрів від місця зникнення на сусідній вул. Івана Франка. Птаха вдалося спіймати і повернути назад у будиночок на озері.

Про те, що на вул. Івана Франка, неподалік з перехрестям із вул. Парковою, чоловік несе на руках лебедя розповіла львів’янка під псевдо May Lee у своєму Facebook. Жінка, помітивши дивну картину, зробила кілька фото, які вже стали вірусними у мережі.

Білий лебідь втік з озера і полетів на вул. І. Франка (з Facebook сторінки May Lee)

В адміністрації парку ZAXID.NET пояснили, що чоловік з лебедем – це їхній працівник, який його і спіймав. Зараз на озері живуть шість лебедів-шипунів – четверо чорних та двоє білих. Саме один з білих лебедів вранці втік з озера. Адміністрація запевнила, що птах вже на місці, він почувається добре і не постраждав.

Зазвичай парковим лебедям обрізають крила, аби вони не втікали. Однак навіть з обрізаними крилами птахи можуть літати на невеликі відстані.

Нагадаємо, минулої п’ятниці, 2 квітня, на озеро у Стрийському парку після зимівлі, повернули шістьох лебедів. У 2018 році на озері в Стрийському парку з'явився новий будиночок для лебедів, а у 2019 році там вперше оселилися чорні лебеді. До слова, адміністрація парку просить відвідувачів не годувати птахів, адже це може зашкодити їхньому здоров’ю.