Обшуки проводилися у домівках підозрюваних у підробці алкоголю

В Ужгородському районі під час обшуків у домівках підозрюваних у підробці алкогольних напоїв правоохоронці вилучили понад 25 тонн фальсифікованого алкоголю. У підпільних цехах також знайшли етикетки різних брендів, акцизні марки, бочки та каністри зі спиртом. Скільки людей причетні до роботи підпільного цеху – наразі не повідомляють.

Як у понеділок, 20 грудня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, обшуки тривали впродовж кількох днів, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 ККУ (виготовлення і зберігання підроблених марок акцизного податку).

«Правоохоронці знайшли та вилучили понад 25 тонн ймовірно фальсифікованого алкоголю. У приміщеннях зберігалися марки акцизного податку з ознаками підробки, етикетки різних брендів алкогольних напоїв, бочки та каністри з етиловим спиртом, пляшки з білою прозорою рідиною, а також скляна тара: 29450 порожніх пляшок та 10660 заповнених. Надалі для встановлення походження підакцизні товари буде скеровано на експертизу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо накладення арешту на вилучену сировину. Встановлюється особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину.