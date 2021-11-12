Під час обшуків вилучили понад 200 пляшок алкоголю з фальшивимим акцизними марками

На Львівщині припинили роботу мережі, де виготовляли фальсифікований алкоголь та тютюнові вироби. У п’ятницю, 12 листопада, у Жовкві, Дублянах та Раві-Руській провели 7 обшуків під час яких вилучили контрафактний алкоголь, сировину для його виготовлення та близько 5 тис. пачок сигарет.

«Правоохоронці провели 7 обшуків у торговельних закладах та за місцями проживання осіб, причетних до виготовлення контрафактного алкоголю і тютюну, у містах Жовква, Дубляни, Рава-Руська та в одному з сіл Львівського району. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили понад 200 пляшок готової алкогольної продукції з акцизними марками з ознаками підробки, понад 200 літрів сировини для виготовлення алкогольних напоїв, десятки пластикових бочок, заповнених спиртовими сумішами, а також близько 5 тис. пачок із тютюновими виробами без акцизних марок або з акцизами з ознаками підробки», – повідомили у поліції.

Фото поліції

Усе виявлене скерували на експертне дослідження. Наразі ще встановлюють джерела постачання та мережу збуту контрафактної алкогольної та тютюнової продукції. Триває досудове розслідування.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.