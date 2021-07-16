Попередній діагноз потерпілих – харчове отруєння

П'ятеро підлітків з діагнозом харчове отруєння потрапили до інфекційного відділення Яремчанської центральної районної лікарні. Усі вони відпочивали в закладі оздоровлення та відпочинку «Делюкс» в селі Татарів Надвірнянського району. Про це у п'ятницю, 16 липня, повідомила прес-служба головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Тиждень тому цей табір звинуватили у приховуванні масового отруєння.

Як йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби, до інфекційного відділення Яремчанської ЦРЛ станом на 15:00 п'ятниці, 16 липня, загалом госпіталізовано 5 дітей від 13 до 15 років.

«Попередній діагноз потерпілих – харчове отруєння. Стан – середнього ступеня важкості. Діти відпочивали в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Делюкс», що в селі Татарів Надвірнянського району», – зазначає прес-служба Держпродспоживслужби.

Наразі працівники управління Держпродспоживслужби проводять у закладі оздоровлення та відпочинку «Делюкс» санітарно-епідеміологічне розслідування причин отруєння та позапланову перевірку безпечності харчових продуктів.

Зазначимо, що 9 червня дитячий табір у Татарові публічно звинуватили у приховуванні масового отруєння. Тоді власниця табору відкинула звинувачення і повідомила, що разом з адвокатами готує судовий позов за наклеп.

За словами кількох батьків, у багатьох підлітків була блювота, спазми шлунку та розлади травлення. В той же час за даними журналістів, у Яремчанську лікарню шпиталізували лише двох вихованців табору, але харчове отруєння у дітей не підтвердили. Також медики офіційно заявили, що в інших дітей таких симптомів немає.

У коментарі ZAXID.NET власниця табору Альбіна Харченко припускала, що інформацію про масове захворювання поширюють через невдоволеність когось із батьків.

«Приїжджала поліція, вона досліджувала територію. Приїжджали інші органи влади. У нас є всі заключення. У нас всі норми дотримано. Це або якась незадоволеність батьків, або був наклеп. Тому ми змушені подати позов. Над цим будуть працювати адвокати», – зазначила Харченко.

Наразі ZAXID.NET не вдалося отримати коментар адміністрації табору щодо цієї ситуації та з’ясувати чи ці підлітки є членами тієї самої групи відпочивальників, про яких йшлося у повідомленні.