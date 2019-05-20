Із вівторка у Львові перекриють частину вулиці Старознесенської
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Із вівторка, 21 травня, частину вулиці Старознесенської у Львові перекриють. На ділянці від Польової до Богданівської ремонтники прокладуть каналізаційний колектор і замінять водопровідні мережі.
«Вулиця Старознесенська є неканалізованою вулицею, вона входить у нашу програму каналізування неканалізованих районів. Виготовлена була проектно-кошторисна документація, проведені закупівлі. І після того мешканці зможуть мати там якісне водовідведення», ‒ каже начальник міського інженерного управління Олександр Одинець.
Хоч доступ до ділянки для мешканців-автомобілістів цієї вулиці збережуть, іншим водіям її доведеться об'їжджати. Частину Старознесенської можна минути через Новознесенську, Польову та Пластову. Зміни в русі залишатимуться аж до жовтня.