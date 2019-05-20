Із вівторка у Львові перекриють частину вулиці Старознесенської

Міськрада заявила, що суттєвих підтоплень у Львові немає

Із вівторка, 21 травня, частину вулиці Старознесенської у Львові перекриють. На ділянці від Польової до Богданівської ремонтники прокладуть каналізаційний колектор і замінять водопровідні мережі.

«Вулиця Старознесенська є неканалізованою вулицею, вона входить у нашу програму каналізування неканалізованих районів. Виготовлена була проектно-кошторисна документація, проведені закупівлі. І після того мешканці зможуть мати там якісне водовідведення», ‒ каже начальник міського інженерного управління Олександр Одинець.

Хоч доступ до ділянки для мешканців-автомобілістів цієї вулиці збережуть, іншим водіям її доведеться об'їжджати. Частину Старознесенської можна минути через Новознесенську, Польову та Пластову. Зміни в русі залишатимуться аж до жовтня.