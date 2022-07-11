Невідомі повідомили про замінування залізничного вокзалу Львова

У понеділок, 11 липня, правоохоронці проводять евакуацію пасажирів з головного залізничного вокзалу Львова через повідомлення про замінування.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що близько 12:30 до них на електронну пошту надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу Львова.

На місце виїхали усі необхідні служби. Проводять обстеження вокзалу та прилеглої території. Також проводиться евакуація пасажирів.

P.S. Приблизно за півтора години правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не знайшли. З будівлі було евакуйовано близько 200 осіб – 150 пасажирів та 50 працівників.

Наразі встановлюють аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування. За фактом відкрито кримінальне провадження про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ч.1 ст.259 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, фейкові повідомлення про замінування шкіл, садочків та ТРЦ у Львові набули масового характеру перед початком повномасштабної російсько-української війни.