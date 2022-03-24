В Єрусалимі побоювались, що Москва сприйме такі дії як ворожий «акт»

Ізраїль побоюючись реакції Росії не дозволив Україні купити шпигунське програмне забезпечення Pegasus від компанії NSO Group. Про це йдеться в спільному розслідуванні The Guardian і The Washington Post, пише Главком.

Як повідомляється, українські представники щонайменше в 2019 році намагалися переконати Ізраїль, щоб той дозволив Україні використовувати шпигунське програмне забезпечення. Однак NSO Group, діяльність якої регулює міноборони Ізраїлю, не отримала дозволу на продаж свого шпигунського ПО Києву.

Високопосадовець з української розвідки заявив, що рішення Ізраїлю «збентежило» українську сторону, яка не могла збагнути чому Ізраїль відмовив Україні. Представник розвідки додав, що, на його думку, уряд США підтримував українську ініціативу.

Водночас як пише The Guardian з посиланням на джерела, рішення Ізраїлю нібито було продиктоване побоюваннями роздратувати Росію, «яка тісно співпрацює з Ізраїлем у сфері розвідки». В Ізраїлі побоювалися, що надання Україні можливості прослуховувати російські номери через Pegasus вважатимуть актом агресії проти російських спецслужб.

За даними The Guardian, це не поодинокий випадок. Зокрема, Естонія, член НАТО, у 2019 році отримала доступ до Pegasus, але в серпні того ж року NSO заборонила країні використовувати шпигунське програмне забезпечення проти російських цілей.

Pegasus можна використовувати для перехоплення телефонних розмов, читання повідомлень або перегляду фотографій користувача, а також для віддаленого прослуховування телефонів.

У відповідь на запитання журналістів у NSO заявили, що «повідомлення ЗМІ про ймовірних клієнтів компанії ґрунтуються на чутках, політичних інсинуаціях та брехні». У Міністерстві оборони Ізраїлю не відповіли безпосередньо на запитання журналістів, але повідомили, що країна «дозволяє експорт цифрових продуктів виключно державним організаціям для законного використання і лише з метою запобігання та розслідування злочинів і боротьби з тероризмом».

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю, порівняв повномасштабне вторгнення РФ в Україну з Другою світовою війною та розкритикував нерішучість країни з низки питань. Зокрема, у МВС Ізраїлю встановили нову жорстку норму для в'їзду біженців із України.