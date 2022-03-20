Володимир Зеленський нагадав, що серед українців є багато Праведників світу, які рятували євреїв у часи Голокосту

Президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами парламенту Ізраїлю – Кнесету. У своєму зверненні він наголосив на тісному зв'язку історії українського і єврейського народів, а одночасно порівняв владу Кремля з Націонал-соціалістичною робітничою партією Німеччини, яка свого часу вбила мільйони євреїв та інших народів Європи. Водночас президент України відзначив пасивність Ізраїлю у міжнародній підтримці нашої країни.

Зеленський нагадав ізраїльтянам про те, як росіяни обстріляли ракетами меморіальне місце в Києві Бабин Яр.

«Але чи можете ви пояснити, чому ми й досі звертаємося до всього світу, до багатьох країн по допомогу? До вас звертаємося по допомогу навіть по елементарні візи. Що це? Байдужість, розрахунок чи посередництво – без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це запитання. І зауважу лише одне: байдужість вбиває. Розрахунки часто помилкові. А посередництво може бути між державами. Але не між добром і злом», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України нагадав, що Ізраїль має потужну протиракетну оборону і зброю, адже теж багато років відстоював свої національні інтереси. Однак Ізраїль, за словами Зеленського, не поспішає дати Україні зброю і не запроваджує санкції проти Росії.

«Відповідь все одно обирати вам. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю. Українці зробили свій вибір 80 років тому – рятували євреїв. І тому серед нас є Праведники народів світу. Тепер і у вас є такий вибір», – сказав Володимир Зеленський.

Голова Кнесету Мікі Леві назвав події в Україні «війною» і зазначив, що російська агресія є грубим порушенням міжнародного порядку.

Нагадаємо, Ізраїль фактично зупинив дію безвізу для громадян України і не приймає біженців з України. Раніше ізраїльські видання повідомляли, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, нібито порадив йому пристати на російські вимоги щодо припинення війни в Україні. Водночас представники влади Ізраїлю та України заперечили, що таке дійсно відбулося. Зеленський виступив за прямі переговори з Владіміром Путіним у Єрусалимі за посередництва прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенета.