Ізраїльські збройні сили атакували Газу, там вже щонайменше 200 загиблих

Сили оборони та Сили безпеки Ізраїлю відновили вогонь по позиціях терористичної організації ХАМАС у Секторів Гази. Збройні сили з ночі 18 березня завдають масованих ударів по цілях угруповання, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛ у вівторок.

«Відповідно до політичного ешелону ЦАХАЛ та ІСА наразі завдають масштабних ударів по терористичних об'єктах, що належать терористичній організації ХАМАС у Секторі Гази», – йдеться у повідомленні ізраїльської армії.

Повномасштабна атака по позиціях ХАМАС припинила дію перемир’я, яке тривало близько двох місяців. Напередодні, 17 березня, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що наказав військовослужбовцям «вжити рішучих дій» проти ХАМАСу у відповідь на відмову угруповання звільнити всіх ізраїльських заручників, які залишилися у полоні. Крім того, Нетаньягу звинуватив ХАМАС у відмові від нових пропозицій щодо припинення вогню.

За повідомленнями палестинської влади у Секторі Гази, внаслідок ізраїльських повітряних ударів загинули щонайменше 80 людей, ще десятки зазнали поранень. Водночас в ЦАХАЛ заявили, що удари по анклаву були спрямовані проти командирів та лідерів ХАМАС. Згодом видання Al Jazeera із посиланням на медичних працівників у Секторі Гази повідомило про загибель щонайменше 200 людей, зокрема дітей, а міністерство охорони здоров’я Сектору Гази під керівництвом ХАМАС заявило, що через ізраїльські авіаудари загинули 232 людини.

Окрім Сектора Гази, Ізраїль завдав ударів по Сирії та Лівану. Наслідки цієї атаки наразі уточнюються.

У коментарі американському каналу Fox News речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Ізраїль консультувався з США щодо ударів по Газі. Нагадаємо, раніше американський президент запропонував купити Сектор Гази та виселити звідти палестинців.

Нагадаємо, перемир’я між ЦАХАЛ і ХАМАС розпочалося 19 січня. План перемир’я складався з трьох етапів:

повного припинення вогню

виведення ізраїльських військ з Сектору Гази та обміну заручниками

початок відновлення анклаву

В межах перемир’я сторони мали обмінятися заручниками, що відбулося тільки частково. Зокрема, 23 лютого Ізраїль відклав звільнення понад 600 палестинських в'язнів, звинувативши ХАМАС у «принизливих церемоніях» звільнення ізраїльських полонених.