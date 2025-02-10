Трамп відкритий до можливості впустити деяких палестинських біженців до США

Президент США у неділю, 9 лютого, заявив, що хоче володіти Газою та при цьому може дозволити іншим державам на Близькому Сході відновити частини зруйнованої території. Про це пише Reuters.

Дональд Трамп розповів журналістам, що він прагне купити Газу й гарантувати, що ХАМАС не повернеться назад.

«Що стосується нашої відбудови – ми можемо віддати її іншим державам на Близькому Сході, щоб вони відбудували окремі частини, інші люди можуть це зробити під нашим патронатом. Але ми зобов'язуємося володіти нею, утримувати її і гарантувати, що ХАМАС не повернеться назад», – зазначив він.

Президент також зауважив, що відкритий до можливості впустити деяких палестинських біженців до США, але розглядатиме такі запити окремо в кожному конкретному випадку.

Представники ХАМАСу різко відреагували на заяву Трампа. Член політбюро Еззат ель-Рашк заперечив можливість реалізації такого плану, наголосивши, що Газа не підлягає купівлі та продажу

«Газа – це не власність, яку можна продавати і купувати. Це невід'ємна частина нашої окупованої палестинської землі», – наголосив він.

Нагадаємо, у січні Трамп знову порушив питання можливого приєднання Канади до складу США, опублікувавши карти, на яких об’єднав дві країни.

Раніше Трамп також висловив бажання приєднати до США Гренландію. За його словами, Сполучені Штати мають проблеми з безпекою та комерційні інтереси, які найкраще можна вирішити, поставивши під контроль острів та Панамський канал. Після цього на королівському гербі Данії зробили помітнішими символи Гренландії та Фарерських островів.