Андрій Назаренко очолював Кіровоградську ОДА після затримання його попередника на хабарі

Кабінет міністрів під час засідання в середу, 14 квітня, погодив звільнення Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА.

Представник уряду в парламенті Василь Мокан уточнив, що звільнення погодили за угодою сторін.

Андрій Назаренко очолив Кіровоградську ОДА з серпня 2020 року після того, як його попередника Андрія Балоня затримали на хабарі в 1,8 млн грн та звільнили з цієї посади.

Тоді президент Володимир Зеленський, представляючи нового голову ОДА, застеріг Андрія Назаренка від повторення історії попередника, оскільки в Україні немає «недоторканих», а також побажав йому «пам’ятати про це кожного дня на своїй посаді».