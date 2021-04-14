Кабінет міністрів погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА
Андрій Назаренко протримався на посаді менше року
До теми
Андрій Назаренко очолював Кіровоградську ОДА після затримання його попередника на хабарі
Кабінет міністрів під час засідання в середу, 14 квітня, погодив звільнення Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА.
Представник уряду в парламенті Василь Мокан уточнив, що звільнення погодили за угодою сторін.
Андрій Назаренко очолив Кіровоградську ОДА з серпня 2020 року після того, як його попередника Андрія Балоня затримали на хабарі в 1,8 млн грн та звільнили з цієї посади.
Тоді президент Володимир Зеленський, представляючи нового голову ОДА, застеріг Андрія Назаренка від повторення історії попередника, оскільки в Україні немає «недоторканих», а також побажав йому «пам’ятати про це кожного дня на своїй посаді».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET