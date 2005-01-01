Кабінет міністрів виділив ₴294 млн на виплати сім'ям загиблих і постраждалим на Майдані

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 12:59540

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Кабінет міністрів виділив ₴294 млн на виплати сім'ям загиблих і постраждалим на Майдані
фото Віталія Дубіля
Фінансова підтримка сімей Героїв Небесної сотні, а також постраждалих під час Революції гідності здійснюється з 2014 року

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 11 січня, вирішив скерувати 294 млн грн на виплати сім'ям загиблих Героїв Небесної сотні, а також потерпілим під час подій Революції гідності 2013-2014 років. Про це повідомляє «Урядовий портал».

«Сьогодні ми приймемо рішення – не під дату, а по совісті. 294 млн грн – це сума, яка піде у родини майданівців. Це наш моральний обов’язок», – наводяться.

Зазначимо, що фінансова підтримка сімей Героїв Небесної сотні, а також постраждалих під час Революції гідності здійснюється з 2014 року.

На початку 2017 року Кабмін ухвалив рішення подвоїти разові виплати сім'ям загиблих і постраждалим на Євромайдані. Виплати були прив'язані до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз - 1762 грн). Сім'ям загиблих виплатили 200 прожиткових мінімумів, тим, хто отримав важкі ушкодження, - 100 прожиткових мінімумів, тим, хто отримав ушкодження середньої тяжкості, - 50 прожиткових мінімумом (80 тис. грн), а тим, хто отримав легкі тілесні ушкодження, - 15 прожиткових мінімумів.

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