Кабінет міністрів затвердив план заходів із боротьби з олігархами. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 24 листопада, передає «Інтерфакс-Україна».

Документ має сприяти імплементації закону про деолігархізацію та реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства. Заходи мають створити «запобіжники надмірного впливу олігархів в енергетичному секторі та інших сферах суспільного життя».

Згідно з планом дій, до квітня 2022 року РНБО розробить і запустить реєстр олігархів. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення у грудні 2021 року розробить порядок перевірки ділової репутації покупця ЗМІ. До грудня 2022 року планується скоротити зловживання олігархами впливом на медіа шляхом підтримки законопроекту «Про медіа» (№2693-д).

Планується також посилити можливості Антимонопольного комітету, запровадити обов'язкову державну реєстрацію лобіювання та державний реєстр лобістів – до грудня 2022 року.

Крім того, до грудня 2023 року плануються заходи щодо забезпечення справедливого та ефективного правосуддя і конституційного судочинства із залученням Верховного та Конституційного судів, Вищої ради правосуддя.

Уряд також планує посилити контроль над фінансовими операціями олігархів до грудня 2022 року шляхом розроблення відповідного законопроекту. Крім того, влада хоче мінімізувати вплив олігархів на політичні партії та виборчі кампанії до вересня 2022 року, розробивши відповідний законопроект, а також запровадити невідворотність покарання за політичну корупцію до червня 2022 року шляхом запровадження комплексної програми протидії корупції.

Серед іншого, план містить і глобальні економічні кроки, зокрема, посилення енергобезпеки України. До березня 2022 року плануються заходи щодо забезпечення безпеки постачання електроенергії та природного газу. Зокрема, 2022 року передбачено проведення випробувань у режимі відокремленої роботи енергетичної системи України. До вересня 2023 року також планується припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Крім того, Кабмін планує сформувати систему енергобезпеки України: у грудні 2021 року затвердити перелік важливих об'єктів інфраструктури паливно-енергетичного комплексу, серед яких приватні; у лютому 2022 року – затвердити заходи щодо реалізації Стратегії енергобезпеки, у серпні – затвердити методику оцінки рівня загроз енергобезпеки, а у січні 2023 року підготувати саму оцінку рівня загроз енергобезпеки країни.

Планується також встановити економічно обґрунтований рівень тарифів на залізничні перевезення до грудня 2022 року; створити незалежну від впливу олігархів авіакомпанію до грудня 2022 року та встановити економічно обґрунтовані ставки перевалки вантажів у ДП «МТП "Південний"» до лютого 2023 року.