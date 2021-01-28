Кабінет міністрів України оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування постанови, якою схвалено нову редакцію «Українського правопису». Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 28 січня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. У зв’язку з цим хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, уряд має 30 днів», ‒ зазначила Коломієць.

Нагадаємо, як повідомив адвокат Дмитро Ільченко, Окружний адміністративний суд Києва 28 січня задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

Згодом у суді заявили, що під час розгляду справи було встановлено, що «Кабінет міністрів України під час ухвалення вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».

Нову редакцію «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року – відтоді її рекомендовано застосовувати в усній мові та письмі.