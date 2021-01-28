Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) скасував постанову, якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису». Про це повідомив 28 січня адвокат Дмитро Ільченко, який представляв у суді позицію херсонської восьмикласниці, від імені якої подали позов проти уряду. Підтвердження цієї інформації з боку ОАСК поки нема.

«Щойно Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував Постанову КМУ про так званий новий правопис. [...] Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією», – написав Дмитро Ільченко у Facebook.

За словами адвоката, позов був направлений «на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів». У суді Дмитро Ільченко представляв позивачку – восьмикласницю однієї з херсонський шкіл Юлію Пиргас.

За словами Ільченка, під час розгляду з'ясувалося, що мовна комісія мала суттєві суперечки та не розробляла «Український правопис» саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом.

За інформацією порталу «Prosud», ще одним позивачем у цій справі виступила ГО «Правова держава», очільником якої є адвокат Ростислав Кравець. Кравець також фігурує на плівках з кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів та заяв у яких зацікавлений сам Вовк.

Рішення ОАСК вважається рішенням першої інстанції, Кабінет міністрів може подати апеляцію.

Нагадаємо, що фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису.