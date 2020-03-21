Кабмін підтримав продовження контракту «Нафтогазу» з Андрієм Коболєвим ще на 4 роки

Андрій Коболєв

Кабмін підтримав пропозицію наглядової ради «Нафтогазу» продовжити повноваження голови правління компанії Андрія Коболєва на 4 роки. Про це йдеться у розпорядженні прем'єра Дениса Шмигаля від 20 березня, опублікованому на «Урядовому порталі».

«Погодитися з пропозицією наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" щодо продовження строку повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва А. В. з 23 березня 2020 року по 22 березня 2024 року.Наглядовій раді акціонерного товариства забезпечити внесення змін до контракту, укладеного з головою правління акціонерного товариства, та подати до 30 березня 2020 року Кабінетові Міністрів України копію зазначеного контракту», – йдеться у розпорядженні.

Андрія Коболєва призначили на посаду в березні 2014 року, і термін його п'ятирічного контракту минав 22 березня. Наглядова рада хотіла продовжити контракт з Коболєвим на три роки з нинішнім окладом 2,08 млн грн на місяць.

Однак на початку березня Верховний суд виніс рішення, яким поновив на силі постанову уряду №226, тим самим наділивши уряд (замість Наглядової ради) функцією з обрання або припинення повноважень голови і членів правління «Нафтогазу».

Згодом наглядова рада «Нафтогазу» запропонувала уряду проект однорічного контракту із Коболєвим зі зменшенням його винагороди на 50%.

До слова, «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.