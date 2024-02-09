Олександр Порхун з 2020 року був першим заступником міністра у справах ветеранів

У п’ятницю, 9 лютого, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення тимчасовим виконувачем обов’язків голови міністерства у справах ветеранів Олександра Порхуна. Посадовець був заступником нещодавно звільненої міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

«На своєму засіданні 9 лютого Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження: про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра у справах ветеранів на Порхуна Олександра Володимировича», – йдеться у повідомленні Кабміну.

Олександр Порхун обійняв посаду очільниці Мінветеранів генералки Юлії Лапутіної, яка подала у відставку 5 лютого. Посадовиця очолювала міністерство з 2019 року. 7 лютого Верховна Рада підтримала відставку Лапутіної, а профільний комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства.

Що відомо про Олександра Порхуна

37-річний киянин Олександр Порхун навчався в Одеському інституті Сухопутних військ та Львівському інституті Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка». З 2008 року служив у 13-му окремому аеромобільному батальйоні 95-ї окремої аеромобільної бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ, де став командиром батальйону.

З 2014 по 2016 роки брав участь в АТО, де командував обороною низки населених пунктів на Донеччині та Луганщині. У 2015 році Олександр Порхун отримав звання «Герой України» за мужність та героїзм. Отримав контузію в боях поблизу Донецького аеропорту, наразі перебуває у статусі майора ЗСУ у відставці.