Кабмін схвалив створення Національної служби здоров'я

Кабінет міністрів України погодив створення Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду сьогодні, 27 грудня 2017 року, передає «РБК-Україна».

Так, Кабмін схвалив постанову «Про утворення Національної служби здоров'я України».

Наголошується, що згідно з Концепцією реформи фінансування системи охорони здоров'я, затвердженої розпорядженням Кабміну №1013-р 30 листопада 2016 року, реалізацію державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення повинен здійснювати новий центральний орган виконавчої влади, який буде єдиним національним замовником медичних послуг лікарських засобів.

Служба здоров'я України буде:

- реалізовувати державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- проводити моніторинг, аналіз і прогнозування потреб населення в медичних послугах та лікарських засобах;

- виступати замовником медичних послуг і лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

- розробляти проект програми медичних гарантій, вносити пропозиції з тарифів і коректуючих коефіцієнтів;

- укладати, змінювати і припиняти договори на медичне обслуговування населення та договору про реімбурсацію у такий спосіб, який встановить Кабінет міністрів;

- забезпечувати функціонування електронної системи охорони здоров'я;

- вживати заходів, що гарантують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, в тому числі заходи по перевірці дотримання постачальниками медичних послуг, вимог, встановлених порядком використання коштів цієї програми і договорів про медичне обслуговування населення.

У МОЗ раніше зазначали, що Національна служба здоров’я створюється для реалізації зміни принципу фінансування системи охорони здоров'я та буде підзвітна відразу Кабінету Міністрів.

Служба не буде володіти бюджетними коштами, вона лише куруватиме оплати, які здійснюватиме казначейство лікарням чи лікарям за надані послуги. Також через неї з 2019 року планується здійснення закупівель ліків з Національного переліку основних лікарських засобів, які наразі відбуваються за посередництва міжнародних організацій.