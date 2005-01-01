Українські лікарі зачитали реп, аби привернути увагу до проблеми самолікування

На відео медики пояснюють, як не можна лікуватися

Українські лікарі та активісти «Реанімаційного пакету реформ» знялися у кліпі, в якому зачитали реп про важливість відповідального прийому ліків та про проблему хаотичного вживання антибіотиків. Інтернет-часопис Platfor.ma разом із Центром громадського здоров'я та Всесвітньою організацією охорони здоров'я зняли кліп до пісні і опублікували його на YouTube.

У відео медики римують про те, якою престижною є професія лікаря, історію антибіотиків та закликають не займатися самолікуванням, звертатися до них по кваліфіковану допомогу.

«Разом ми врятуємо кого завгодно, бути лікарем важко, але благородно. Ми ж сміливі, круті і відважні, як копи. Тільки замість стволів дістаємо стетоскопи», - зачитала на відео лікарка.

Також медики заримували про історію виникнення антибіотиків. Лікарі наголосили, що вони не знищують віруси, а також розповіли про те, що курс ліків обов'язково потрібно проходити повністю.

«Правило друге зазначити смію: антибіотик на вірус не діє. Він вбиває бактерії тільки, повір. Я римую не гірше, ніж Вільям Шекспір», - продекламував лікар.

«Правило третє: як відчув себе краще, курс допивай, не кидай це нізащо. Ви курс допили? Як це так - не допив? Оу щіт, та послухай же ти лікарів!» - продовжив інший.

Зазначається, що у кліпі знялися анестезіолог Сергій Дубров, імунолог Федір Лапій, експерт з інфекційного контролю Андрій Александрін, лікар та експерт «Реанімаційного пакету реформ» Євгеній Гончар, епідеміолог Катерина Сояк, інтерн-анестезіолог Олександра Бойко та студентка 6-го курсу НМУ ім. О. О Богомольця Ксенія Михайлюк.