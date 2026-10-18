Кабінет міністрів України утворив комісію з продажу державних пакетів акцій «Сенс банку» та «Укргазбанку». Про це у неділю, 18 жовтня, повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Новостворена комісія визначить порядок проведення конкурсів та ухвалюватиме рішення про допуск до них учасників. Крім того, комісія погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радників, а також переможців і ціну продажу. Рішення передаватимуть на затвердження Кабміну.

«Мінфін уже обрав радників для обох банків. Завдання – створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків», – повідомив Корецький.

Хто саме стане радниками для банків, Сергій Корецький не уточнив.

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У пресслужбі Мінфіну повідомили, що задля прозорості та запобігання конфлікту інтересів до положень про комісію додали низку запобіжників. Зокрема, йдеться про те, що:

члени комісії не можуть передавати свої повноваження іншим людям та повинні голосувати відкрито і особисто;

член комісії, який має реальний чи потенційний конфлікт інтересів, не братиме участі в ухваленні рішень;

усі, хто бере участь у роботі комісії, зобов'язані зберігати конфіденційну інформацію, зокрема банківську таємницю.

За словами Корецького, до роботи комісії також зможуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій, а також інституцій Європейського Союзу.

Нагадаємо, у серпні, на тлі обшуків НАБУ в керівництва «Сенс банку» у справі про відмивання через нього 150 млн грн для застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка, уряд доручив міністерству фінансів активізувати продаж «Сенс банку». Зазначається, що гроші з його продажу підуть на фінансування потреб Сил оборони.