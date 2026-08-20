«Сенс Банк» могли використовувати для легалізації коштів

Міністерству фінансів України доручили активізувати продаж державного «Сенс Банку» (Sense Bank). Кошти від його продажу підуть на фінансування потреб Сил оборони. Про це 20 серпня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, до продажу мають залучити міжнародного інвестиційного радника, який допоможе зробити процес максимально прозорим.

«Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу. Паралельно Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління», – зазначив Корецький.

Раніше стало відомо, що Кабмін планує провести у 2027 році конкурси з продажу двох державних банків – «Сенс Банку» й «Укргазбанку». У травні президент Володимир Зеленський заявляв, що «Сенс Банк» має бути приватизований уже цьогоріч. Заява пролунала тлі скандалу з «плівками Міндіча», на яких бізнесмени Олександр Цукерман та Василь Веселий обговорювали формування наглядової ради «Сенс Банку». Веселого у бізнесових колах називали «куратором» від Офісу президента у банку.

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Уже 19 серпня НАБУ і САП повідомили, що провели обшуки у керівництва «Сенс Банку» та в головному офісі банку. Слідчі дії проводили в межах спецоперації НАБУ під назвою «Форест Гамп» про легалізацію 150 млн грн для сплати застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, учасники схеми використовували державний «Сенс Банк» для легалізації коштів. Серед підозрюваних – голова правління і голова наглядової ради банку – Олексій Ступак та Микола Гладишенко. Того ж дня Кабмін їх відсторонив від роботи.

Зокрема, детективи НАБУ опублікували запис розмови фігурантів, у якому вони обговорювали спосіб внесення великої кількості грошей в обхід фінмоніторингу. Для цього банк заявив про нібито «сервісні роботи», щоб платежі проводилися автоматично, а не розглядалися індивідуально.