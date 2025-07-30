Внесення жінок-медиків до обліку відбуватиметься автоматично

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку ведення військового обліку, дозволивши автоматично вносити до нього жінок з медичною чи фармацевтичною освітою. Внесення до обліку відбуватиметься без особистої участі жінок, повідомив у середу, 30 липня, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На черговому засідання уряд ухвалив зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, до положень про ТЦК та СП та до порядку проведення призову громадян. Зокрема, зміни передбачають автоматичне взяття на військовий облік жінок-медиків та фармацевтів.

«Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності; уточнено алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок; удосконалено механізм внесення інформації до ЄДРВ ”Оберіг”», – повідомив Тарас Мельничук.

Окрім того, Кабмін постановив, що під час взяття на військовий облік чоловіків та жінок, які досягли 25 років та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, їм автоматично нададуть первинне військове звання «солдат (матрос) запасу». Це відбуватиметься без їхнього виклику до ТЦК та СП.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов'язковий військовий вишкіл студентів-медиків та фармацевтів. Після проходження вишколу придатні до військової служби за станом здоров’я студенти отримають звання офіцер запасу медичної служби.