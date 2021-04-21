Українські аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5000 грн на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм. Водночас загальна сума субсидії не перевищуватиме 100 000 грн на одне господарство. Про це 21 квітня під час засідання Кабміну заявив прем’єр Денис Шмигаль, повідомив «Урядовий портал».

Кабмін ухвалив рішення для удосконалення процесу надання фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств (ФГ). Зокрема, передбачено збільшення розміру субсидії новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь.



Відповідно до урядової постанови, розмір бюджетної субсидії новоствореним ФГ збільшено з 3000 грн до 5000 грн на одиницю оброблюваних угідь (1 га). Також запроваджені виплати розміром 36 000 грн за сільськогосподарську дорадчу послугу та розширено перелік корів, за які буде надаватися бюджетна дотація фермерським господарствам.

«Всього в Україні налічується майже 50 000 фермерських господарств. Це українські аграрії, які обробляють невеликі земельні ділянки», – зазначив Шмигаль. За словами прем'єра, такі господарства не завжди мають рівні умови для залучення дешевих ресурсів на розвиток, як це можуть собі дозволити великі гравці ринку.



Постанова уряду усуває також адміністративні перешкоди для отримання державної підтримки, зокрема, зменшується кількість поданих документів, скорочується час їхнього розгляду та ухвалення рішення.

Оформити субсидію можна у регіональних відділеннях Укрдержфонду.