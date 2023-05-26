Ракети Канада передає для захисту українського неба на тлі активніших повітряних обстрілів Росією

Канада передасть Україні авіаційні ракети АІМ-9 та боєприпаси зі стрілецькою зброєю. Про це повідомили у четвер, 25 травня, у прес-службі міністерства оборони Канади.

Про готовність країни передати Україні новий пакет військової допомоги оголосила міністерка національної оборони Аніта Ананд на зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Вона заявила про те, що Канада передасть Україні 43 авіаційні ракети AIM-9 із запасів власних повітряних сил.

«Міністерка Ананд оголосила, що Канада дарує Україні 43 ракети AIM-9 із запасів CAF, і зазначила, що ця пожертва від Канади допоможе Україні захистити своє небо перед обличчям тривалих атак Росії», – повідомили у прес-службі міноборони Канади.

Аніта Ананд додала, що країна продовжує передавати поставки стрілецької зброї та набоїв до неї. Зокрема йдеться про 1 млн 5,56-мм патронів та 4800 штурмових гвинтівок для ЗСУ. Загалом Канада планує поставити 21 тис. одиниць стрілецької зброї та 2,4 млн патронів до неї. Передати це озброєння планують до літа 2023 року.